«Альфа-Банк» закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций На сумму 10 млрд рублей

«Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявку на выпуск рублевых еврооблигаций. Об этом сообщили в кредитной организации в пятницу.

В книгу заявок вошло более 30 ордеров. По словам зампреда правления «Альфа-Банка» Алексея Чухлова, 72% заявок получены от иностранных инвесторов.

Общая сумма еврооблигаций составила 10 млрд рублей. Срок их погашения — пять лет, а ставка купона зафиксирована на уровне 9,25% годовых. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк и банк JP Morgan. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.

В апреле 2013 года «Альфа-Банк» разместил выпуск трехлетних рублевых еврооблигаций на 10 млрд рублей. До настоящего времени это был единственный выпуск рублевых еврооблигаций среди российских банков без государственного участия.