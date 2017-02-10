«АвтоВАЗ» в 2016 году сократил чистый убыток на треть И рассчитывает достичь безубыточности в 2018 году

Компания «АвтоВАЗ» по итогам прошлого года сократила чистый убыток на 39% до 44,8 млрд рублей. Это следует из финансовой отчетности, которую компания обнародовала в пятницу.

Выручка производителя составила 184,9 млрд рублей. Ее рост к предыдущему году составляет 4,8%. «АвтоВАЗ» нарастил свою долю на российском рынке на 2,2% процентных пункта до 20,1%. Продажи компании при этом оставили 266,3 тыс. автомобилей. Это на 1% меньше, чем в 2015 году.

Добавим, «АвтоВАЗ» планирует достичь безубыточности в 2018 году. Менеджмен т рассчитывает, что это получиться благодаря оптимизации площадей в Тольятти, снижению административных затрат и повышению эффективности персонала.

«АвтоВАЗ» — крупнейшей автомобильное предприятие в России. В настоящее время компанию котнролиуют альянс Renault-Nissan и корпорация «Ростех». В прошлом году акционеры поменяли руоводство «АвтоВАЗа». На посту генерального директора Бу Андерсена сменил Николя Мор.