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10.02.17 / 12:43 Новости / Россия и мир

Более трети россиян выступают за усложнение процедуры получения гражданства для мигрантов из стран СНГ

Против амнистии мигрантам выступают 59% жителей России

мигранты novved.ruЗа усложнение процедуры получения вида на  жительство и российского гражданства для мигрантов  из стран СНГ выступают 36% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

Еще 35% считают, что существующую процедуру нужно оставить без изменений. Проведение амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, не поддерживают 59% россиян.

Опрос прошел 17-18 декабря. Метод опроса — телефонное интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов — от 18 лет.

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