Более трети россиян выступают за усложнение процедуры получения гражданства для мигрантов из стран СНГ Против амнистии мигрантам выступают 59% жителей России

За усложнение процедуры получения вида на жительство и российского гражданства для мигрантов из стран СНГ выступают 36% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу.

Еще 35% считают, что существующую процедуру нужно оставить без изменений. Проведение амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства, не поддерживают 59% россиян.

Опрос прошел 17-18 декабря. Метод опроса — телефонное интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов — от 18 лет.