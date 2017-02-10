Минсельхоз: Цены на молоко не вырастут «Из-за этого (ограничение поставок сырого молока – АБН) точно нет»

В Минсельхозе России пообещали, что цены на молочную продукцию в России не вырастут. Об этом в пятницу сказал директор департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Владимир Волик.

«Из-за этого точно нет», — сказал Волик о предположениях «Союзмолока», что цены на продукцию вырастут из-за ограничений на поставки сырого молока из нескольких регионов. В Минсельхозе сказали, что Россельхознадзор «чуть-чуть переборщил с оценкой».

Напомним, ранее «Коммерсант» написал о письме «Союзмолока». Производители ссылаются на норму Россельхознадзора, которая ограничивает поставки сырого молока из 25 субъектов федерации. В их числе – Татарстан и Ростовская область. Отметим, сырое молоко из Татарстана используют московские заводы.