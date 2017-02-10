Дмитрий Шевченко возглавил петербургскую и областную «дочки» «Газпром межрегионгаза» Его выбрал совет директоров областной компании

Генеральный директор Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» стал главой компании «Газпром межрегионгаз Ленинградская область». Компания сообщила об этом в пятницу.

Нового генерального директора ленинградского «Газпром межрегионгаза» выбрал совет директоров компании. Шевченко вступил в должность в пятницу.

Отметим, Дмитрий Шевченко работает в «Газпром межрегионгазе» с 2003 года. Он возглавлял «дочку» компании в Нижнем Новгороде. С 2013 года по 2016 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром инвестгазификация». В петербургское предприятие он пришел в 2016 году.