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10.02.17 / 15:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Дмитрий Шевченко возглавил петербургскую и областную «дочки» «Газпром межрегионгаза»

Его выбрал совет директоров областной компании

газпром петербургГенеральный директор Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» стал главой компании «Газпром межрегионгаз Ленинградская область». Компания сообщила об этом в пятницу.

Нового генерального директора ленинградского «Газпром межрегионгаза» выбрал совет директоров компании. Шевченко вступил в должность в пятницу.

Отметим, Дмитрий Шевченко работает в «Газпром межрегионгазе» с 2003 года. Он возглавлял «дочку» компании в Нижнем Новгороде. С 2013 года по 2016 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром инвестгазификация». В петербургское предприятие он пришел в 2016 году.

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