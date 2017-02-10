Екатеринбург выделит 1,8 млн рублей на изучение причин загрязнения города Исполнителя выберут в начале марта

Мэрия Екатеринбурга выделит 1,8 млн рублей из местного бюджета на определение источников загрязнения улиц. Накануне администрация города разместила соответствующий конкурс на сайте госзакупок.

Организацию, которая займется изучением загрязнения города, выберут в начале марта. Выигравший тендер подрядчик обязан завершить работы к декабрю 2017 года.

Исполнитель должен будет взять пробы почвы, грунта, атмосферных осадков, снежного покрова, отходов производства и потребления и другие. Добавим, в состав группы должны войти не менее четырех человек с ученой степенью. В прошлом году мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уже обращался в Уральское отделение РАН с просьбой проанализировать причины возникновения грязи на улицах города.