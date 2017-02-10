Смольный объявил конкурс на достройку электродепо «Южное» Начальная цена строительства – 5,46 млрд рублей

Власти Петербурга ищут подрядчика для достройки электродепо «Южное». Об этом в пятницу сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,56 млрд рублей. Организации, которая выиграет госзакупку, нужно будет обустроить электрические и инженерные сети депо, а также провести другие общестроительные работы. Это необходимо сделать до II квартала 2018 года.

Напомним, депо «Южное» строила корпорация «Трансстрой», В декабре прошлого года Смольный расторг контракт с компанией. Причина расторжения – срыв сроков работ. Также подрядчик не смог освоить 360 млн рублей аванса.