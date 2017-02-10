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10.02.17 / 11:58 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС отменила результаты конкурса на строительство жилья для Верховного суда

По жалобе «ПСБ Жилстрой»

верховный суд

Фото АБН

Федеральная антимонопольная служба отменила результаты конкурса на строительство жилого комплекса для Верховного суда в Петербурге. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Борис Вайнзихер
В ФАС назвали причины отмены конкурса на строительство жилья для Верховного суда

На проведение конкурса пожаловалась компания «ПСБ Жилстрой». ФАС рассматривала жалобу накануне. В результате ведомство отменило победу компании «Каскад-Энерго», которая входит в ГК «Ташир».

Отметим, «Каскад-Энерго» признали победителем тендера 26 января. Компания предложила построить комплекс за 5,8 млрд рублей. За эти средства необходимо возвести жилой квартал на 600 квартир.

По материалам: fontanka.ru
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