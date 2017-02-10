ФАС отменила результаты конкурса на строительство жилья для Верховного суда По жалобе «ПСБ Жилстрой»

Федеральная антимонопольная служба отменила результаты конкурса на строительство жилого комплекса для Верховного суда в Петербурге. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

На проведение конкурса пожаловалась компания «ПСБ Жилстрой». ФАС рассматривала жалобу накануне. В результате ведомство отменило победу компании «Каскад-Энерго», которая входит в ГК «Ташир».

Отметим, «Каскад-Энерго» признали победителем тендера 26 января. Компания предложила построить комплекс за 5,8 млрд рублей. За эти средства необходимо возвести жилой квартал на 600 квартир.