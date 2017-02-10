В ФАС назвали причины отмены конкурса на строительство жилья для Верховного суда

В федеральной антимонопольной службе назвали причины, по которым аннулировали результаты конкурса на строительство жилья для Верховного суда. Список причин АБН в пятницу предоставил представитель ФАС Эмиль Асланов.
|ФАС отменила результаты конкурса на строительство жилья для Верховного суда
По словам Асланова, во время формирования заявки некорректно установили допуски саморегулируемых организаций. Асланов также отметил, что на сайте компании не разместили проектно-сметную документацию. Третей причиной аннулирования закупки стал неправильно установленный порядок оценки заявок.
Отметим, в пятницу встало известно об отмене результатов конкурса на строительство жилого комплекса для Верховного суда в Петербурге. ФАС аннулировала победу в конкурсе фирмы «Каскад-Энерго», которая входит в ГК «Ташир». Компанию признали победителем тендера 26 января. Стоимость возведения жилого квартала на 600 квартир оценили в 5,8 млрд рублей.