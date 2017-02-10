В ФАС назвали причины отмены конкурса на строительство жилья для Верховного суда На сайте не разместили проектно-сметную документацию

В федеральной антимонопольной службе назвали причины, по которым аннулировали результаты конкурса на строительство жилья для Верховного суда. Список причин АБН в пятницу предоставил представитель ФАС Эмиль Асланов.

По словам Асланова, во время формирования заявки некорректно установили допуски саморегулируемых организаций. Асланов также отметил, что на сайте компании не разместили проектно-сметную документацию. Третей причиной аннулирования закупки стал неправильно установленный порядок оценки заявок.

Отметим, в пятницу встало известно об отмене результатов конкурса на строительство жилого комплекса для Верховного суда в Петербурге. ФАС аннулировала победу в конкурсе фирмы «Каскад-Энерго», которая входит в ГК «Ташир». Компанию признали победителем тендера 26 января. Стоимость возведения жилого квартала на 600 квартир оценили в 5,8 млрд рублей.