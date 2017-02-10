Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья

Государственная Дума приняла закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации жилья для всех россиян. Заседание прошло в пятницу.
СовФед рассмотрит поправки 15 февраля. Госдума приняла закон во втором чтении 8 февраля.
Бесплатную приватизацию жилья решили не отменять по предложению главы правительства Дмитрия Медведева. Его поддержал комитет по ЖКХ Госдумы.
Ранее норма о бесплатной приватизации жилья распространялась только до 1 марта 2017 года. Первоначально до 2020 года приватизировать жилье на таких условиях можно было только жителям Крыма и тем, кто живет в аварийных домах.