Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья По предыдущей норме приватизировать жилье можно было до 1 марта

Государственная Дума приняла закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации жилья для всех россиян. Заседание прошло в пятницу.

СовФед рассмотрит поправки 15 февраля. Госдума приняла закон во втором чтении 8 февраля.

Бесплатную приватизацию жилья решили не отменять по предложению главы правительства Дмитрия Медведева. Его поддержал комитет по ЖКХ Госдумы.

Ранее норма о бесплатной приватизации жилья распространялась только до 1 марта 2017 года. Первоначально до 2020 года приватизировать жилье на таких условиях можно было только жителям Крыма и тем, кто живет в аварийных домах.