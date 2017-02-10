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10.02.17 / 12:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья

По предыдущей норме приватизировать жилье можно было до 1 марта

Приватизация жилья

Фото АБН

Государственная Дума приняла закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации жилья для всех россиян. Заседание прошло в пятницу.

СовФед рассмотрит поправки 15 февраля. Госдума приняла закон во втором чтении 8 февраля.

Бесплатную приватизацию жилья решили не отменять по предложению главы правительства Дмитрия Медведева. Его поддержал комитет по ЖКХ Госдумы.

Ранее норма о бесплатной приватизации жилья распространялась только до 1 марта 2017 года. Первоначально до 2020 года приватизировать жилье на таких условиях можно было только жителям Крыма и тем, кто живет в аварийных домах.

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