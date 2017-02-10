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10.02.17 / 11:50 Новости / Общество / Россия и мир

IKEA откажется от строительства «Меги» в Мытищах

Земля под ТЦ выставлена на продажу

IKEA откажетсяIKEA выставит права на долгосрочную аренду 50 га рядом с Челобитьево на продажу. Об этом в пятницу рассказали знакомые с ситуацией источники.

Как стало известно «Ведомостям», таким образом компания откажется от проекта «Мега Мытищи». Торговый центр должен был стать самым крупным комплексом в портфеле компании.

Известно, что компания планировала построить в Мытищинском районе ТЦ общей площадью около 400 тыс. кв. м. О проекте «Мега Мытищи» впервые заговорили еще в 2010 году.

Ранее шведская компания отказалась от проекта строительства торговых площадей на территории между Звенигородским и Хорошевским шоссе. Тогда компания объяснила отказ от проекта большой суммой требуемых инвестиций и логистическими проблемами.

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