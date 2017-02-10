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10.02.17 / 13:25 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ижорские заводы» начали отгрузку оборудования для АЭС в Болгарии

Среди оборудования – один из корпусов реактора

ижорские заводы«Ижорские заводы» начали отгрузку оборудования, предназначенного для АЭС «Белене» в Болгарии. Предприятие сообщило об этом в пятницу.

Отгрузка идет с 20 января. Из цехов «Ижорского завода» в «Морской порт Санкт-Петербурга» направляют один корпус реактора и другое оборудование. Далее их направят в Болгарию.

Отметим, «Ижорские заводы» сотрудничают с «Белене» в рамках договора, заключенного в 2008 году. Тогда они заключили контракт, стоимость которого составляет 82 млн евро.

Добавим, «Ижорские заводы» входят в состав «Объединенных машиностроительных заводов» (группа «Уралмаш-Ижора»). Корпорация занимается тяжелым машиностроением. Ее продукция используется в нефтехимической, горной и другой промышленностях.

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