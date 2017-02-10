Чистая прибыль владельца KFC в 2016 году выросла на 25% До $1,619 млрд

Чистая прибыль компании Yum! Brands, которй принадлежат бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, по итогам 2016 года выросла на 25% год к году. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Компания заработала $1,619 млрд, против $1,293 млрд в 2015 году. Операционная прибыль составила $1,625 млрд, что на 16% больше, чем результат 2015 года. Выручка уменьшилась на 1% до $6,366 млрд.

Выручка KFC практически не изменилась и составила $3,232 млрд против $3,235 млрд годом ранее. Общемировая выручка Pizza Hut сократилась на 8% до 1,111 млрд. Taco Bell увеличил выручку на 2% до $2,025 млрд.

Продажи бренда KFC в России в 2016 году выросли на 33% год к году. Системные продажи Pizza Hut среди развивающихся рынков европейского подразделения, в которое входит российский рынок, увеличились на 9%.

Yum! Brands — международная компания, основанная в 1997 году. Компания работает в сфере общественного питания, входит в список крупнейших глобальных корпораций Fortune 500. По итогам 2015 года компания получила $13,105 млрд выручки.