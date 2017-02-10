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10.02.17 / 11:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина

Статью УК могут изменить

Ильдар ДадинаКонституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина. Инстанция приняла такое решение в пятницу.

Дадину могут изменить статью уголовного кодекса, по которой его осудили. «Законодателю предложено внести в статью (УК РФ) соответствующие изменения. Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», — говорится в решении КС.

Отметим, Дадин обратился в Конституционный суд с жалобой на статью 212.1 УК РФ о нарушении правил при организации и проведении митингов. Норму ввели в середине прошлого года, Дадин стал первым осужденным по ней. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

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