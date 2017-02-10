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10.02.17 / 13:02 Новости / Петербург и Ленобласть

В туннеле метрополитена Петербурга сломался светофор

Поезда по первой линии едут медленно

Фото АБН

Фото АБН

В туннеле петербургского метро сломался светофор. Об этом в пятницу сообщило ГУП «Петербургский метрополитен».

Инцидент произошел на Красносельско-Калининской (первой) линии метро. Из-за этого с 12:50 поезда в туннеле стали ездить медленнее.

Обновление: с 13:20 движение на линии восстановлено.

Отметим, с начала 2017 года метрополитен Петербурга начал выпускать новые виды проездных билетов. В течение января горожане приобрели 31 тыс. такие проездных.

За первый месяц продаж петербуржцы купили более 3,2 тыс. билетов, срок действия которых составляет 90 минут. Наиболее популярными стали проездные на пять суток (свыше 4 тыс.) и на сутки (3,7 тыс.).

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