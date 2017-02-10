В ФАС назвали альтернативу карте «Мир» для бюджетников Они смогут получать зарплату наличными

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сказал, что для бюджетников есть альтернатива карте «Мир». Он заявил об этом в пятницу.

Артемьев пояснил, что бюджетники смогут отказаться от карты «Мир» и получать зарплату наличными. ФАС и ЦБ об этом уже договорились.

Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что работники госсектора должны будут перейти на карты «Мир». Накануне она сказала, что перевод начнут с лета 2017 года. Окончательно работники бюджетной сферы перейдут на НСПК к 2020 году.

Напомним, «Мир» — это карта оператора «Национальная система платежных карт» (НСПК). С прошлого года крупнейшие игроки рынка Сбербанк и ВТБ начали их эмиссию.