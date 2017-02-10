В ФАС назвали альтернативу карте «Мир» для бюджетников

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сказал, что для бюджетников есть альтернатива карте «Мир». Он заявил об этом в пятницу.
Артемьев пояснил, что бюджетники смогут отказаться от карты «Мир» и получать зарплату наличными. ФАС и ЦБ об этом уже договорились.
Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что работники госсектора должны будут перейти на карты «Мир». Накануне она сказала, что перевод начнут с лета 2017 года. Окончательно работники бюджетной сферы перейдут на НСПК к 2020 году.
Напомним, «Мир» — это карта оператора «Национальная система платежных карт» (НСПК). С прошлого года крупнейшие игроки рынка Сбербанк и ВТБ начали их эмиссию.