Торги пятницы на Московской бирже открылись в зеленой зоне ММВБ 2176,79 пунктов, РТС 1163,05 пунктов

Пятничные торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ открыл день на отметке 2176,79 пунктов, индекс РТС – на отметке 1163,05 пунктов.

Спустя две минуты после открытия ММВБ вырос на 0,28% к отметке вчерашнего закрытия до 2180,08. Долларовый РТС набрал 0,32% и оказался на уровне 1166,93 пунктов.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова сообщает, что в пятницу глобальная обстановка располагает к покупательской активности. На зарубежных площадках она отмечает «хороший аппетит к риску». Американские биржи закрылись в плюсе.

Индекс ММВБ в пятницу вряд ли упадет, говорит Соснова. Он продолжит колебания на уровне отметок четверга. Доллар США попробует остаться на уровне 59 рублей, считает аналитик.