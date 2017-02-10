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10.02.17 / 10:05 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги пятницы на Московской бирже открылись в зеленой зоне

ММВБ 2176,79 пунктов, РТС 1163,05 пунктов

Московская биржа пятница

Коллаж АБН

Пятничные торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс ММВБ открыл день на отметке 2176,79 пунктов, индекс РТС – на отметке 1163,05 пунктов.

Спустя две минуты после открытия ММВБ вырос на 0,28% к отметке вчерашнего закрытия до 2180,08. Долларовый РТС набрал 0,32% и оказался на уровне 1166,93 пунктов.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова сообщает, что в пятницу глобальная обстановка располагает к покупательской активности. На зарубежных площадках она отмечает «хороший аппетит к риску». Американские биржи закрылись в плюсе.

Индекс ММВБ в пятницу вряд ли упадет, говорит Соснова. Он продолжит колебания на уровне отметок четверга. Доллар США попробует остаться на уровне 59 рублей, считает аналитик.

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