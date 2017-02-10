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10.02.17 / 12:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Москва стала финалистом премии «умных городов»

Российская столица вышла в финал впервые

Москва премия "умных городов"Москва попала в семерку финалистов премии «умных городов» The Internet of Cities Forum в Тайване. Об этом в пятницу сообщило правительство Москвы.

Это первый город России, которому удалось выйти в финал конкурса. Жюри премии оценило систему образования столицы, большое количество точек Wi-Fi, реформу транспорта, технопарки и технополисы, систему общественных референдумов и голосований.

Главный критерий премии – развитая инфраструктура и ее эффективная адаптация к вызовам времени. В финал также прошли по два города от Австралии, Тайваня и Канады. Intelligent Community Awards (премия «умных городов») вручается с 2002 года. Победителя объявят в июне.

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