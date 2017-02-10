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10.02.17 / 15:35 Новости / Россия и мир

В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca

И провели обыски

Mossack FonsecaВ Панаме задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca. Это произошло в пятницу.

Также в компании прошли обыски. По версии следствия, Юрген Массак и Рамон Фонсека имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной фирмой Petrobras в Бразилии.

Дело о коррупции в Petrobras идет с 2014 года. В марте прошлого года суд приговорил основного фигуранта дела, бывшего директора бразильской строительной компании Odebrecht Марсела Одебрехта к 19 годам заключения.

Mossack Fonseca известна благодаря расследованию Международного консорциума журналистов-расследователей. В материалах дела фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

По материалам: sueddeutsche.de
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