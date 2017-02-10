В Омске обрушился аварийный дом Под завалами могут быть люди

В Омске обрушился дом, который находится в аварийном состоянии. Это произошло в пятницу.

Дом был двухэтажным. Под завалами могут оказаться один или два человека. Обрушение произошло около 11:30 по московскому времени, объяснили в прокуратуре Омска. Отметим, этот дом расселили в октябре прошлого года.

В 2015 году летом в Перми упал один из четырех подъездов многоэтажного дома. Госпитализировали трех человек. В Тюмени в том же году упал угол подъезда пятиэтажного дома. Пострадали пять человек, в доме проживало почти 300 тюменцев.