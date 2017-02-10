ОПЕК в январе выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи на 90% — МЭА Добычу снизили на 1 млн баррелей в сутки

Нефтяной картель ОПЕК в январе выполнил соглашение о сокращении нефтедобычи на 90%. Об этом в пятницу сообщили в Международном энергетическом агентстве.

Добыча упала до 32,06 млн баррелей в сутки. Ее снизили на 1 млн баррелей.

Также МЭА повысило прогноз спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки. По мнению аналитиков МЭА, она должна составить 98 млн баррелей в день.

Страны ОПЕК, а также страны, не входящие в картель, с начала 2017 года выполняют условия соглашения по добыче нефти. Их приняли на ноябрьской встрече в Вене. Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на полгода.