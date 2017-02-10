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10.02.17 / 16:05 Общество / Россия и мир

В Оренбурге задержали декана вуза из-за подозрений в взяточничестве

Якобы получил 300 тыс. рублей

Оренбург взяткаВ Оренбурге задержан декан исторического факультета педагогического университета (ОГПУ) из-за подозрений правоохранителей в том, что он получал взятку. Об этом в пятницу сообщили в Следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

Ранее у него прошли обыски. Декан вину не признает. Следствие считает, что он брал порядка 300 тыс. рублей через третьих лиц, а после ставил оценки за экзамены и зачеты, хотя студенты на самом деле их не сдавали.

По версии следствия, декан исторического факультета получал взятки с 2015 года по 9 февраля 2017. Их сумма варьировалась и составила в том числе 20, 75 и 220 тыс. рублей. В настоящий момент в городе проводят проверку о причастности декана к подобным преступлениям.

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