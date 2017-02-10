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10.02.17 / 11:15 Новости / Петербург и Ленобласть

На границе с Беларусью задержали подполковника МВД из Петербурга

Он был в федеральном розыске

отдел «Запад» ГУСБ

Фото pravdaurfo.ru

На белорусско-российской границе задержали старшего оперуполномоченного отдела «Запад» ГУСБ МВД Виталия Федосова. Это произошло накануне.

Его задержали по уголовному делу о мошенничестве. Федосов находился в федеральном розыске. Его задержали около шести часов вечера в четверг, когда возвращался из Беларуси в Псковскую область.

Отметим, в декабре прошлого года уголовное дело завели в отношении другого сотрудника отдела «Запад» ГУСБ – полковника Юрия Тимченко. Его обвинили в получении взятки в размере 100 млн рублей. За эти средства он, как предполагает следствие, содействовал в уголовном деле о налоговых нарушениях компании «Деловые линии».

Также в декабре двух сотрудников отдела задержали за попытку взять 100 млн рублей. За эти деньги они должны были содействовать в деле о незаконной игорной деятельности.

По материалам: fontanka.ru
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