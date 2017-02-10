На границе с Беларусью задержали подполковника МВД из Петербурга Он был в федеральном розыске

На белорусско-российской границе задержали старшего оперуполномоченного отдела «Запад» ГУСБ МВД Виталия Федосова. Это произошло накануне.

Его задержали по уголовному делу о мошенничестве. Федосов находился в федеральном розыске. Его задержали около шести часов вечера в четверг, когда возвращался из Беларуси в Псковскую область.

Отметим, в декабре прошлого года уголовное дело завели в отношении другого сотрудника отдела «Запад» ГУСБ – полковника Юрия Тимченко. Его обвинили в получении взятки в размере 100 млн рублей. За эти средства он, как предполагает следствие, содействовал в уголовном деле о налоговых нарушениях компании «Деловые линии».

Также в декабре двух сотрудников отдела задержали за попытку взять 100 млн рублей. За эти деньги они должны были содействовать в деле о незаконной игорной деятельности.