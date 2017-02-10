Открытое метро Петербурга пройдет от Юнтлово до Сосновой Поляны Его созданием может заняться «Группа ЛСР»

Линия открытого метро в Петербурге может пройти полукольцом от Юнтолово до Сосновой Поляны. Это следует из проекта метрополитена, передает «Интерфакс» в пятницу.

Предполагается, что линия будет состоять из 23 станций. Десять из них пройдут рядом со станциями метро.

Линия пройдет на уже существующих железнодорожных путях. На ней будут станции в Лахте, на Мебельной улице, у метро «Старая Деревня», Лесного парка, Кушелевской дороги, Ладожского вокзала, Витебского проспекта, Дачного, Ульянки и Лигово.

В правительстве Петербурга отметили, что возможным инвестором может стать «Группа ЛСР». Компания выступила с предложением реализовать проект на прошлой неделе.

Отметим, возможность создания открытого метро в Петербурге обсуждалась в начале февраля на совещании по вопросу развития железнодорожного узла транспортной системы региона. Предполагается, что проект может заменить планируемую кольцевую линию метрополитена. Власти полагают, что этот вид транспорта станет менее затратной альтернативой.