Все новости

10.02.17 / 13:23 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербург не пустили помидоры из Марокко

Из-за картофельной моли

помидоры из МароккоВ Петербург не пустили свежие марокканские томаты. Об этом в пятницу сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Партия состояла из 19 тонн томатов. При проверке в Петербурге оказалось, что в помидорах находилась живая личинка картофельной моли. Вернуть поставку решил собственник груза.

Отметим, картофельная моль – это вредитель растений, который распространен в некоторых регионах России. Может повреждать плоды, клубни и вегетативные части картофеля, томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых. Растения, поврежденные личинками, плохо хранятся и теряют товарный вид.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017