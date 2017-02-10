В Петербург не пустили помидоры из Марокко Из-за картофельной моли

В Петербург не пустили свежие марокканские томаты. Об этом в пятницу сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Партия состояла из 19 тонн томатов. При проверке в Петербурге оказалось, что в помидорах находилась живая личинка картофельной моли. Вернуть поставку решил собственник груза.

Отметим, картофельная моль – это вредитель растений, который распространен в некоторых регионах России. Может повреждать плоды, клубни и вегетативные части картофеля, томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых. Растения, поврежденные личинками, плохо хранятся и теряют товарный вид.