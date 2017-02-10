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10.02.17 / 14:56 Новости / Россия и мир / Экономика

«Южный терминал» инвестирует почти 1 млрд рублей в порт Корсаков

Инвестор построит логоцентр и создаст рабочие места

порт КорсаковКомпания «Южный терминал» инвестирует 998 млн рублей в сахалинский порт Корсаков. Об этом в пятницу сообщили в «Корпорации развития Дальнего Востока» (КРДВ).

Инвестор планирует построить рыбный логистическо-перерабатывающий центр и создать 197 новых рабочих мест в городе Корсаков (Сахалинская область). Комплекс будет включать холодильные камеры, рыбоперерабатывающий цех, контейнерную площадку и приемно-сортировочный комплекс с залами для аукционов и демонстрации продукции.

Проект будет базироваться на уже существующей портовой инфраструктуре для создания модернизированного рыбохозяйственного комплекса. Общая площадь центра составит 23 тыс. кв. м. Компания «Южный терминал» стала первым инвестором Свободного порта в Корсакове. Она подписала соглашение с «Корпорацией развития Дальнего Востока».

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