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10.02.17 / 12:40 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга признало законным повышение цен на проезд

Действия комитетов не влияют на конкуренцию

повышение цен на проезд

Фото АБН

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало законным резкое повышение тарифов на проезд. Об этом в пятницу сообщило движение «Солидарный Петербург».

В ответе ведомства на обращение «Солидарного Петербурга» говорится, что оснований для принятия мер антимонопольного регулирования нет. Действия и акты комитета по транспорту и комитета по тарифам не влияют на конкуренцию, подчеркнуло УФАС.

Напомним, с 2017 года разовый проезд в петербургском транспорте подорожал на десять рублей. Одна поездка на наземном транспорте выросла до 40 рублей, в метрополитене – до 45 рублей.

Метрополитен с этого года ввел новые виды проездных. Появились билеты на 90 минут, а также на время от суток до семи дней.

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