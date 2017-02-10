УФАС Петербурга признало законным повышение цен на проезд Действия комитетов не влияют на конкуренцию

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало законным резкое повышение тарифов на проезд. Об этом в пятницу сообщило движение «Солидарный Петербург».

В ответе ведомства на обращение «Солидарного Петербурга» говорится, что оснований для принятия мер антимонопольного регулирования нет. Действия и акты комитета по транспорту и комитета по тарифам не влияют на конкуренцию, подчеркнуло УФАС.

Напомним, с 2017 года разовый проезд в петербургском транспорте подорожал на десять рублей. Одна поездка на наземном транспорте выросла до 40 рублей, в метрополитене – до 45 рублей.

Метрополитен с этого года ввел новые виды проездных. Появились билеты на 90 минут, а также на время от суток до семи дней.