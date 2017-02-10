ЦБ улучшил прогноз роста ВВП в I квартале до 0,4% Во II квартале – до 0,5-0,6%

Центробанк России улучшил прогноз роста по ВВП в I квартале 2017 года до 0,4%. Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Ранее ЦБ ожидал, что ВВП России в январе – марте вырастет на 0,2-0,3%. Во II квартале рост прогнозировали на 0,5%, однако ЦБ пересмотрел прогноз и оставил его на уровне 0,5-0,6%.

ЦБ опирается в прогнозе на предполагаемую цену Urals в районе $48 за баррель. Также ЦБ наблюдает за поведением индекса PMI. В конце прошлого года он продемонстрировал позитивную динамику. Напомним, в 2016 году ВВП России сократился на 0,2%. В 2015 году – на 3,7%.