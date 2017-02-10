Все новости

10.02.17 / 15:19 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ улучшил прогноз роста ВВП в I квартале до 0,4%

Во II квартале – до 0,5-0,6%

ВВПЦентробанк России улучшил прогноз роста по ВВП в I квартале 2017 года до 0,4%. Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Ранее ЦБ ожидал, что ВВП России в январе – марте вырастет на 0,2-0,3%. Во II квартале рост прогнозировали на 0,5%, однако ЦБ пересмотрел прогноз и оставил его на уровне 0,5-0,6%.

ЦБ опирается в прогнозе на предполагаемую цену Urals в районе $48 за баррель. Также ЦБ наблюдает за поведением индекса PMI. В конце прошлого года он продемонстрировал позитивную динамику. Напомним, в 2016 году ВВП России сократился на 0,2%. В 2015 году – на 3,7%.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017