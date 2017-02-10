Прокуратуры Петербурга и Ленобласти проверят ГК «БалтИнвестГрупп» Из-за возможного нарушения правил обращения с отходами

Две прокуратуры – Петербурга и Ленинградской области – начали проверку компании «РемСтрой СПб», которая входит в группу «БалтИнвестГрупп». Об этом стало известно в пятницу.

Проверки связаны с жалобами от бывших сотрудников «РемСтрой СПб», передает «Деловой Петербург». Они сообщили, что компания нарушала правила обращения с отходами.

По данным источника, близкого к ситуации, основная причина обращения в прокуратуру заключается в том, что «РемСтрой СПб» не рассчиталась за выполненные работы. Однако на это сотрудники не могут пожаловаться из-за «зарплаты в конвертах».

Отметим, холдинг «БалтИнвестГрупп» принадлежит миллиардеру Владимиру Васильеву. Ему принадлежит также фирма «Ресур». Остальные компании группы контролируют его доверенные лица. Управлением холдинга занимается его генеральный директор Станислав Зауст.