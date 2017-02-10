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10.02.17 / 13:16 Новости / Россия и мир

В школы Финляндии поставили российскую робототехнику

Наборы получили 25 школ

ROBBOПетербургская компания «Роббо» совместно с благотворительной организацией We Foundation поставили в 25 школ Финляндии оборудование для обучения программированию и робототехнике. Об этом сообщили в «Роббо» в пятницу.

Наборы, поставленные в школы, состоят из программируемой модульной системы Robbo Robot kit с магнитными площадками для датчиков, а также платы с датчиками и программируемыми сенсорами Robbo Lab. Для программирования используется язык Scratch.

По данным НАУРР, в 2016 году рынок образовательной робототехники в России составлял 2% от общемирового. В денежном выражении он составляет 11,483 млрд рублей. В 2017 году на оборудовании компании «Роббо» обучают в 30 российских школа.

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