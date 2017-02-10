Все новости

10.02.17 / 15:13 Новости / Общество / Россия и мир

Роскомнадзор направил письмо «Эху Москвы»

Из-за присутствия в его капитале иностранной компании

Эхо Москвы

Фото АБН

Роскомнадзор направил письмо информационное радиостанции «Эхо Москвы» о возможном закрытии. Ведомство направило письмо в пятницу.

Сообщение Роскомнадзора связано с присутствием в капитале радиостанции иностранной компании. Согласно письму, американской компании принадлежит 19,92% «Эха». При этом законодательство позволяет зарубежные инвесторам иметь не более 20% доли в российских СМИ.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил получение письма. «Мы, безусловно, выполним эти требования Роскомнадзора, хотя подобная трактовка закона для нас неожиданна. Юристы работают», — написал он в Twitter.

Отметим, в России действует закон, который запрещает иностранцам прямо или косвенно владеть более 20% капитала СМИ РФ. Норма действует с 2016 года. В связи с этим некоторые крупные зарубежные инвесторы были вынуждены продать свои активы. Так, например, поступило издательство Axel Springer Russia.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017