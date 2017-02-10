Роскомнадзор направил письмо «Эху Москвы» Из-за присутствия в его капитале иностранной компании

Роскомнадзор направил письмо информационное радиостанции «Эхо Москвы» о возможном закрытии. Ведомство направило письмо в пятницу.

Сообщение Роскомнадзора связано с присутствием в капитале радиостанции иностранной компании. Согласно письму, американской компании принадлежит 19,92% «Эха». При этом законодательство позволяет зарубежные инвесторам иметь не более 20% доли в российских СМИ.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил получение письма. «Мы, безусловно, выполним эти требования Роскомнадзора, хотя подобная трактовка закона для нас неожиданна. Юристы работают», — написал он в Twitter.

Отметим, в России действует закон, который запрещает иностранцам прямо или косвенно владеть более 20% капитала СМИ РФ. Норма действует с 2016 года. В связи с этим некоторые крупные зарубежные инвесторы были вынуждены продать свои активы. Так, например, поступило издательство Axel Springer Russia.