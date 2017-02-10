Производители предупредили о возможном росте цен на молоко – СМИ И просят Минсельхоз снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов

Производители молока предупредили, что цены на их продукцию могут вырасти в ближайшее время. Об этом заявили в «Союзмолоке», рассказал в пятницу «Коммерсант».

«Союзмолоко» направило письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву на прошлой неделе, пишет «Коммерсант». Представители молочного рынка просят ведомство отменить ограничения Россельхознадзора на ввоз сырого молока из тех регионов, где животные болели африканской чумой свиней, сивирской язвой, ящуром и другими заразными болезнями.

Производители молока отмечают, что эти ограничения могут привести к дефициту сырья и подорожанию. Также союз требует отменить требование обязательной пастеризации молока, так как у сырья уже есть ветсертификаты, кроме того, его дополнительно обрабатывают во время производства.

Напомним, в «Союзмолоко» (Национальный союз производителей молока) входят Danone, PepsiCo, Valio, Hochland. По данным союза, под ограничения по сырому молоку попали 25 субъектов федерации. В их числе – Татарстан и Ростовская область. Отметим, в РФ есть дефицит сырого молока. В 2016 году его объем оценили в 8,1 млн тонн, или 20% рынка.