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10.02.17 / 17:26 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России

С АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область)

Сбербанк МинсельхозСбербанк выдал первые кредиты по новой программе министерства сельского хозяйства России. Об этом в пятницу сообщили в кредитно-финансовой организации.

Договоры заключили с АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область) на общую сумму 230 млн рублей. Деньги потратят на приобретение семян, удобрений и ГСМ.

Отметим, Сбербанк стал одним из банков-участников госпрограммы развития сельского хозяйства. Программу в конце прошлого года утвердило правительство России. Она позволяет устанавливать новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сельхозпроизводителей с 1 января 2017 года — не более 5 %.

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Реплики

  1. Волан 10.02.2017 at 17:42

    Интересно, а какая всё таки минимальная ставка в данной программе? Так как даже максимальная весьма приемлема.

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