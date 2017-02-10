Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России С АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область)

Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе министерства сельского хозяйства России. Об этом в пятницу сообщили в кредитно-финансовой организации.

Договоры заключили с АО «Совхоз-Весна» (Саратовская область) и ООО «Зерновая компания» (Пензенская область) на общую сумму 230 млн рублей. Деньги потратят на приобретение семян, удобрений и ГСМ.

Отметим, Сбербанк стал одним из банков-участников госпрограммы развития сельского хозяйства. Программу в конце прошлого года утвердило правительство России. Она позволяет устанавливать новые правила льготного кредитование АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сельхозпроизводителей с 1 января 2017 года — не более 5 %.