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10.02.17 / 14:39 Новости / Общество / Россия и мир

Госдума ввела штрафы для провайдеров за отказ блокировать запрещенные сайты

До 100 тыс. рублей

штрафы для провайдеров

Фото img.dni.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении штрафов для провайдеров, отказывающихся ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Документ был принят в пятницу.

За неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным ресурсам предлагается штрафовать должностные лица на сумму от трех до пяти тысяч, предпринимателей без образования юрлица – от 10 до 30 тыс., юрлица – на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Оператор обязан ограничить доступ к ресурсу в течение суток.

Закон вступит в силу через 30 дней. Статья дополнит Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее Роскомнадзор предписал провайдерам удалить попавшие в сеть пиратские копии сериала «Шерлок». Ведомство дало провайдерам три дня на исполнение предписания.

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