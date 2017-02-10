Смольный будет стимулировать горожан участвовать в профилактике пожаров А не только в борьбе с ними

Администрация Петербурга займется стимулированием участия населения в профилактике пожаров. Соответствующий законопроект в пятницу одобрил парламентский комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Расширение противопожарных полномочий Смольного вызвано необходимость привести городской закон в соответствии с федеральным. В нынешней редакции городского закона о пожарной безопасности органы исполнительной власти стимулируют население на борьбу с пожарами. Теперь чиновникам надо будет привлекать горожан еще и к профилактике.

Напомним, в 2016 году вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в некоторые законы, связанные с подготовкой населения к чрезвычайным ситуациям. Эти изменения в том числе коснулись полномочий органов власти на местах.