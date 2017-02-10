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10.02.17 / 13:34 Новости / Россия и мир

«Согаз» застраховал плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»

На 21,7 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

Страховая группа «Согаз» застраховала плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на период проведения швартовных испытаний. Об этом сообщили в «Согазе» в пятницу.

Договор заключен с АО «Концерн Росэнергоатом». Он покрывает риски гибели, утраты и повреждения корпуса, машин, механизмов, оборудования судна. Страховая защита будет действовать до конца ноября 2017 года. Сумма договора составляет 21,7 млрд рублей.

ПЭБ «Академик Ломносов» строятна судоверфи ООО «Балтийский Завод – судостроение». Планируется, что швартовные испытания ПЭБ будут завершены в октябре 2017 года. Цель проведения швартовных испытаний — проверка работоспособности и соответствия оборудования и систем «Академика Ломносова» проектным характеристикам. После окончания работ энергоблок подготовят к отправке на место эксплуатации – в город Певек. В эксплантацию ПЭБ планируют ввести в 2019 году.

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