«Согаз» застраховал плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» На 21,7 млрд рублей

Страховая группа «Согаз» застраховала плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на период проведения швартовных испытаний. Об этом сообщили в «Согазе» в пятницу.

Договор заключен с АО «Концерн Росэнергоатом». Он покрывает риски гибели, утраты и повреждения корпуса, машин, механизмов, оборудования судна. Страховая защита будет действовать до конца ноября 2017 года. Сумма договора составляет 21,7 млрд рублей.

ПЭБ «Академик Ломносов» строятна судоверфи ООО «Балтийский Завод – судостроение». Планируется, что швартовные испытания ПЭБ будут завершены в октябре 2017 года. Цель проведения швартовных испытаний — проверка работоспособности и соответствия оборудования и систем «Академика Ломносова» проектным характеристикам. После окончания работ энергоблок подготовят к отправке на место эксплуатации – в город Певек. В эксплантацию ПЭБ планируют ввести в 2019 году.