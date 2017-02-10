Торговый оборот между Россией и Китаем в январе вырос на 34% год к году До $6,5 млрд

В первом месяце 2017 года торговый оборот между Россией и Китаем набрал дополнительные 34% год к году. Об этом в пятницу сообщили таможенники Китая.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 29,5% и в денежном выражении составил $3,4 млрд. Импорт в КНР из РФ – на 39,3% до $3,1 млрд.

Ранее темпы роста экспорта из Китая росли быстрее, чем темпы роста импорта в страну. Порядка 50% российского экспорта – это энергоносители, в том числе нефть. РФ в 2016 году обогнала по объемам поставок нефти в Китай Саудовскую Аравию и стала первым поставщиком черного золота в восточную страну. Тогда импорт нефти из РФ в КНР год к году вырос на 23,4% до 52,3 млн тонн.