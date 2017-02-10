В Еврокомиссии пообещали отменить визовый режим с Украиной летом Юнкер встретился с Гройсманом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить визовый режим европейских стран с Украиной летом 2017 года. Об этом он заявил в пятницу.

Юнкер встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Они обсудили вопросы визовой либерализации.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко ранее сказал, что также надеется на отмену визового режима летом 2017 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидал принятия этого решения весной 2017 года. В декабре 2016 года Европарламент одобрил проект временной остановки безвизового режима с третьими странами. Его еще должен одобрить Совет ЕС.