Смольный предложил утеплять фасады домов в рамках программы капремонта В первую очередь речь идет о «панельках»

Администрация Петербурга выступила с предложением включить утепление фасадов домов в перечень работ в рамках капремонта. Законопроект с соответствующими правками в пятницу рассмотрел и поддержал парламентский комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Губернатор Петербурга предложил внести изменения в городские законы о капремонте и жилищной политике. Они дополняют перечень услуг по капремонту работами по утеплению фасадов и увеличивают срок краткосрочного плана по капремонту до трех лет. Зампред жилищного комитета Наталья Синей пояснила, что это делают в рамках работы по приведению регионального законодательства с федеральным. Утепление фасадов в первую очередь касается панельных домов, отметила Синей.

Законопроект был внесен Смольным в ЗакС в первоочередном порядке. Комитет по законодательству рекомендовал принять его на следующем заседании ЗакСа. Но некоторые члены КПЗ выступили с критикой смольнинской инициативы. Так, депутат от «Партии роста» Сергей Трохманенко отметил, что администрация Петербурга подготовила ее слишком поздно. По его мнению, первоочередной порядок тут излишен. Этого можно было бы избежать, если бы законопроект внесли заранее, а не после того, как в силу вступают ФЗ, в соответствии с которыми нужно приводить городские законы. Трохманеко поинтересовался, почему законопроект не был внесен в ЗакС до 1 января. Наталья Синей сказала, что это риторический вопрос.

«Единоросс» Сергей Купченко заметил, что в документе не прописан регламент работ по утеплению фасадов. А значит, исполнитель может трактовать его по-разному. Коллега Купченко по фракции, вице-спикер Сергей Соловьев, выразил опасения, что в рамках увеличенного краткосрочного плана город будет реализовывать одни, хоть и важные проекты, в ущерб другим.

Напомним, с 1 января 2017 года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса РФ. Изменения связаны с введением нового Единого государственного реестра недвижимости и новым порядком государственной регистрации прав.