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10.02.17 / 11:28 Новости / Политика / Россия и мир

Против вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело – СМИ

Проверяют его причастность к хищению средств при строительстве перинатального центра в Сочи

вице-губернатор Кубани

Фото: kievpravda.com

Против вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Гриценко мог участвовать в хищении денег, выделенных на возведение перинатального центра в Сочи. Против Гриценко возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Сочинский перинатальный центр должны были открыть в конце 2016 года. Стоимость его строительства составила 2,5 млрд рублей. Возведением занимается ООО «Строительная компания “Кубань”». Кредит на эти цели брали в «Кубанском универсальном банке», но в октябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации.

По материалам: tass.ru
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