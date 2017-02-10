Все новости

10.02.17 / 09:43 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: ВКС РФ могли ударить по турецким военным из-за их несогласованного перемещения

Однако точную причину инцидента установит расследование

ВКС РФ

Фото АБН

Причиной авиаудара военно-космических сил России по турецким военным могло стать то, что турецкая сторона не согласовала свои перемещения. Об этом в пятницу со ссылкой на источники в органах военного управления пишет «Коммерсант».

Как рассказал источник газеты, турецкие военные попали в заранее согласованный для атаки квадрат. В дальнейшем стороны проведут совместное расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Напомним, накануне российские военные самолеты непреднамеренно ударили по зданию, в котором находились военнослужащие Турции. В результате трое из них погибли, 11 пострадали. Главы Минобороны обеих стран договорились о более тесной координации. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017