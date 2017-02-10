СМИ: ВКС РФ могли ударить по турецким военным из-за их несогласованного перемещения Однако точную причину инцидента установит расследование

Причиной авиаудара военно-космических сил России по турецким военным могло стать то, что турецкая сторона не согласовала свои перемещения. Об этом в пятницу со ссылкой на источники в органах военного управления пишет «Коммерсант».

Как рассказал источник газеты, турецкие военные попали в заранее согласованный для атаки квадрат. В дальнейшем стороны проведут совместное расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Напомним, накануне российские военные самолеты непреднамеренно ударили по зданию, в котором находились военнослужащие Турции. В результате трое из них погибли, 11 пострадали. Главы Минобороны обеих стран договорились о более тесной координации. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.