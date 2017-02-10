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10.02.17 / 12:34 Новости / Общество / Россия и мир

Владелец Durex купит производителя детского питания Mead Johnson Nutrition

За $16,6 млрд

Владелец Durex Британская компания Reckitt Benckiser приобретет американскую Mead Johnson Nutrition Co. Об этом в компании рассказали в пятницу.

Сумма сделки составит $16,6 млрд. Британская компания заплатит по $90 за акцию.

Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале. Reckitt Benckiser владеет также брендами  AirWick и Strepsils.

О переговорах компаний стало известно в начале февраля этого года. После объявиления о ведении переговоров акции Mead Johnson Nutrition Co достигли рекордных показателей.

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