Владелец Durex купит производителя детского питания Mead Johnson Nutrition За $16,6 млрд

Британская компания Reckitt Benckiser приобретет американскую Mead Johnson Nutrition Co. Об этом в компании рассказали в пятницу.

Сумма сделки составит $16,6 млрд. Британская компания заплатит по $90 за акцию.

Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале. Reckitt Benckiser владеет также брендами AirWick и Strepsils.

О переговорах компаний стало известно в начале февраля этого года. После объявиления о ведении переговоров акции Mead Johnson Nutrition Co достигли рекордных показателей.