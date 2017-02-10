Владелец Durex купит производителя детского питания Mead Johnson Nutrition

Британская компания Reckitt Benckiser приобретет американскую Mead Johnson Nutrition Co. Об этом в компании рассказали в пятницу.
Сумма сделки составит $16,6 млрд. Британская компания заплатит по $90 за акцию.
Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале. Reckitt Benckiser владеет также брендами AirWick и Strepsils.
О переговорах компаний стало известно в начале февраля этого года. После объявиления о ведении переговоров акции Mead Johnson Nutrition Co достигли рекордных показателей.