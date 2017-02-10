ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц на 14% За 2016 год

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физических лиц на 14% и составил 542 млрд рублей. Об этом в пятницу рассказал член правления банка Владимир Верхошинский.

Продажи кредитов наличными банка показали рост в 37% и достигли 96 млрд рублей. Продажи ипотечных кредитов выросли вдвое по сравнению с 2015 годом.

Розничный кредитный портфель ВТБ показал рост в 5%. Кредитный портфель розничного бизнеса банка достиг 333 млрд рублей.

Ранее стало известно о снижении ВТБ и «ВТБ 24» ставок по ипотеке в новостройках. В прошлом году банки группы нарастили число выданных ипотечных кредитов в 1,5 раза.