Петербуржцы попросили Полтавченко запретить строительство храма-памятника жертвам катастрофы над Синаем Который должен появиться на берегу Матисова канала

Жители района «Балтийского жемчужина» отправили губернатору Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с просьбой запретить строительство храма св. Димитрия Солунского на берегу Матисова канала. Об этом активисты сообщили АБН в пятницу.

Коллективное обращение было передано в Смольный в пятницу днем. Под ним подписались около 2 тыс. человек. Противники строительства религиозного объекта отмечают, что они не против храмов как таковых. Но, по их словам, церквей в районе уже достаточно. А вот объектов социальной инфраструктуры не хватает: детских садов, поликлиник, полицейских участков.

«Кроме того, строительство этого храма – это, по сути, уплотнительная застройка. Его хотят возвести в 150 метров от наших домов, на берегу канала, который жители могут использовать как место для прогулок», — отмечают жители «Балтийской жемчужины». Также они не понимают, зачем в их районе, не связанном напрямую с трагедией над Синайским полуостровом, возводить храм-памятник его жертвам.

Собеседники АБН подозревают, что территория у Матисова канала могла приглянуться какому-то крупному инвестору, который и лоббирует этот проект. «Нам говорят о каком-то загадочном инвесторе, который не выделит денег на храм, если он будет в другом месте», — рассказывают местные жители со ссылкой на слова настоятеля храма св. великомученика Димитрия Солунского, члена попечительского совета фонда «Рейс 9268» Сергея Кубышкина.

«Это трагический храм. Он не несет ни радости, ни успокоения. Он еще не построен, а все уже переругались из-за него, противникам его строительства поступают угрозы», — сетуют активисты.

Напомним, сборы подписей под обращением к Георгию Полтавченко жители «Балтийской жемчужины» начали собирать с конца ноября. В январе на сборщиков подписей напал неизвестный.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на берегу Матисова канала построят храм-памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Напомним, 31 октября 2015 году там разбился самолет с российскими туристами. Причиной его крушения стал теракт. На борту были 224 человека, все они погибли.