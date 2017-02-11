Все новости

11.02.17 / 20:16 Новости / Россия и мир / Спорт

Немец Бенедикт Долль победил в спринте ЧМ по биатлону

Россиянин Грачев занял десятое место

Мужская сборнаяБиатлонист ФРГ Бенедикт Долль занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону. Соревнование прошло в субботу.

Долль не допустил ни одного промаха. Дистанцию в 10 км он преодолел за 23 минуты 27,4 секунды.

Второе место – у норвежца Йоханнеса Бе. Он также не допустил ни одного промаха и отстал от победителя на 0,7 секунды. «Бронза» досталась французу Мартену Фуркаду. Он допустил два промаха и отстал на 23,1 секунды от Долля.

Среди россиян лучшим оказался Евгений Гараничев. Он пришел десятым.

Отметим, чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене. Он длится с 9 по 19 февраля.

Накануне чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в спринтерской гонке среди женщин. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 19 минут 12,6 секунды и не допустила ни одного промаха.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017