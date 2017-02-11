Немец Бенедикт Долль победил в спринте ЧМ по биатлону Россиянин Грачев занял десятое место

Биатлонист ФРГ Бенедикт Долль занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону. Соревнование прошло в субботу.

Долль не допустил ни одного промаха. Дистанцию в 10 км он преодолел за 23 минуты 27,4 секунды.

Второе место – у норвежца Йоханнеса Бе. Он также не допустил ни одного промаха и отстал от победителя на 0,7 секунды. «Бронза» досталась французу Мартену Фуркаду. Он допустил два промаха и отстал на 23,1 секунды от Долля.

Среди россиян лучшим оказался Евгений Гараничев. Он пришел десятым.

Отметим, чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене. Он длится с 9 по 19 февраля.

Накануне чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в спринтерской гонке среди женщин. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 19 минут 12,6 секунды и не допустила ни одного промаха.