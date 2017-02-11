Глава UFC: бой между Мейуэзером и Макгрегором не состоится В ближайшее время, говорит Уайт

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединка между непобежденным боксером Флойдом Мейуэзером и бойцом смешанных единоборств из Ирландии Конором МакГрегором не будет. Промоутер сообщил об этом в субботу.

Как передает Irish Mirror, Дана Уайт утверждает, что поединок невозможен, покуда у Макгрегора контракт с UFC. После четырех боев по контракту он сможет провести бой против легендарного чемпиона Мейвезера.

Добавим, что ранее Уайт был более благожелателен к поединку. В январе 2017 года он предложил МакГрегору и Мейвезеру по $25 за бой. Мейвезер отказался. Уайт сказал, что этот бой именно то, что поклонники «жаждут увидеть». Бой должен пройти по правилам бокса.