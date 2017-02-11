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11.02.17 / 22:16 Новости / Россия и мир / Спорт

Глава UFC: бой между Мейуэзером и Макгрегором не состоится

В ближайшее время, говорит Уайт

Конор Макгрегор

Фото: mmain.ru

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединка между непобежденным боксером Флойдом Мейуэзером и бойцом смешанных единоборств из Ирландии Конором МакГрегором не будет. Промоутер сообщил об этом в субботу. 

Как передает Irish Mirror, Дана Уайт утверждает, что поединок невозможен, покуда у Макгрегора контракт с UFC. После четырех боев по контракту он сможет провести бой против легендарного чемпиона Мейвезера.

Добавим, что ранее Уайт был более благожелателен к поединку. В январе 2017 года он предложил МакГрегору и Мейвезеру по $25 за бой. Мейвезер отказался. Уайт сказал, что этот бой именно то, что поклонники «жаждут увидеть». Бой должен пройти по правилам бокса.

 

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