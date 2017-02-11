Губернатор Петербурга заинтересовался сотрудничеством со Словенией Рассчитывает на рост товарооборота

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассчитывает на укрепление сотрудничества города со Словенией. Об этом в субботу он заявил в ходе встречи с президентом этой страны Борутом Пахором.

Полтавченко отметил, что в 2016 году начался рост товарооборота между Петербургом и Словенией, и выразил надежду, что объем взаимных продаж будет увеличиваться. Городские власти, по словам губернатора, рассматривают сотрудничество со словенской стороной в энергетике и промышленном обеспечении, в транспортной инфраструктуре, а также промышленности и инновациях.

Отметим, в прошлом году товарооборот Петербурга и Словении превысил $91 млн. Добавим, Борут Пахор будет в Северной СТолицее 11-12 февраля. Помимо встречи с Георгием Полтавченко у него запланирована беседа с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.