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11.02.17 / 17:32 Новости / Россия и мир

Одним из потерпевших по делу сайта «Шалтай-Болтай» стал сотрудник Сбербанка

Его электронную почту взломали

Фото pravdaurfo.ru

Фото pravdaurfo.ru

Одним из потерпевших по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» стал сотрудник Сбербанка. Об этом в субботу сообщил источник ТАСС, близкий к сведению.

Следствие признало потерпевшим сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Он обратился с заявлением о взломе его электронной почты. Это было в первой половине прошлого года.

Отметим, «Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных чиновников и других лиц, не предназначенную для обнародования. Следствие полагает, что группа могла быть причастна к публикации переписки помощника президента РФ Владислава Суркова на украинском ресурсе.

Уголовное дело заведено против членов группы Александра Филимонова, Владимира Аникеева и Константина Теплякова. Они находятся под арестом.

По материалам: tass.ru
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