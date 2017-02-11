Одним из потерпевших по делу сайта «Шалтай-Болтай» стал сотрудник Сбербанка Его электронную почту взломали

Одним из потерпевших по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» стал сотрудник Сбербанка. Об этом в субботу сообщил источник ТАСС, близкий к сведению.

Следствие признало потерпевшим сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Он обратился с заявлением о взломе его электронной почты. Это было в первой половине прошлого года.

Отметим, «Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных чиновников и других лиц, не предназначенную для обнародования. Следствие полагает, что группа могла быть причастна к публикации переписки помощника президента РФ Владислава Суркова на украинском ресурсе.

Уголовное дело заведено против членов группы Александра Филимонова, Владимира Аникеева и Константина Теплякова. Они находятся под арестом.