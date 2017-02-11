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11.02.17 / 19:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Решение о продолжении сокращения нефтедобычи примут не раньше апреля – Новак

Пока рано об этом говорить

ОПЕК нефтьРешение о продолжении сокращения добычи нефти странами ОПЕК и государствами, которые в картель не входят, нужно принимать не раньше апреля-мая. Об этом в субботу заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Сейчас рано об этом говорить. Соглашение действует до июня, а сейчас февраль», — сказал глава Минэнерго.

Отметим, 21-22 февраля в Вене пройдет заседание совета экспертов. Основная тема – мониторинг выполнения соглашений по снижению нефтедобычи. Спустя месяц в Кувейте пройдет заседание комитета по мониторингу сокращения добычи на уровне министров.

Напомним, в первой половине 2017 года государства ОПЕК должны сократить суммарную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Не входящим в картель странам нужно снизить ежесуточную добычу на 558 тыс. баррелей. Из них доля РФ составляет 300 тыс. баррелей.

По материалам: interfax.ru
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