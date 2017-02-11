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11.02.17 / 22:45 Новости / Общество / Россия и мир

Правительственный район в Багдаде обстреляли реактивными снарядами

Информации пострадавших нет

Фото с сайта pravoslavie.ru

Фото с сайта pravoslavie.ru

В Багдаде правительственный район или т.н. район «зеленой зоны» обстреляли реактивными снарядами. Информация появилась в субботу. Как передает Al Arabiya,  всего было выпущено шесть ракет. Информации о пострадавших и погибших нет. В районе находятся учреждения правительства и дипломатические представительства нескольких стран.

Добавим,  в Багдаде в субботу прошла многотысячная демонстрация. Она поддерживает реформы в излбирательном законодательстве государства. Известно, что многих из митингующих — поклонники шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Митинг перерос в столкновения с полицией. Количество пострадавших переросло 300.

По материалам: в багдаде обстреляли район
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