Правительственный район в Багдаде обстреляли реактивными снарядами Информации пострадавших нет

В Багдаде правительственный район или т.н. район «зеленой зоны» обстреляли реактивными снарядами. Информация появилась в субботу. Как передает Al Arabiya, всего было выпущено шесть ракет. Информации о пострадавших и погибших нет. В районе находятся учреждения правительства и дипломатические представительства нескольких стран.

Добавим, в Багдаде в субботу прошла многотысячная демонстрация. Она поддерживает реформы в излбирательном законодательстве государства. Известно, что многих из митингующих — поклонники шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Митинг перерос в столкновения с полицией. Количество пострадавших переросло 300.